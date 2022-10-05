Инфраструктура под обстрелом: как выжить горожанам, если не станет тепла и света

Горожанам советуют, чтобы пережить зиму, уехать туда, где есть печка и колодец. Если это не вариант, ТСН подготовила список, который может понадобиться, если исчезнет и отопление и свет в многоэтажке.

О том, что этот отопительный сезон может стать самым сложным за всю историю независимости, власти предупреждали чуть ли не с весны. Украинцы этот призыв восприняли серьезно и первым делом бросились скупать электрообогреватели, говорится в ТСН.

"Спрос на электрообогреватели в сети наблюдаем рост более чем в 50 раз по сравнению с обычным годом. Пик продаж начиная с июня месяца, то есть когда на температуре +32, а в ходовом товаре группы компаний масляный обогреватель и вентилятор", — рассказывает заместитель руководителя департамента торговой сети Ярослав Панчук.

Но выдержит ли электросеть нагрузки, это еще вопрос. С начала полномасштабного вторжения линий электропередачи, подстанции, опоры под прицелом россиян, а в последнее время поражения участились.

Электроэнергия – это двигатель украинской экономики. Она запускает в работу оборудование на производствах, питает городской транспорт, дает свет в квартирах. Для того чтобы в наших кранах появилась вода тоже нужен ток. Внезапное его исчезновение даже на несколько суток может обернуться гуманитарной катастрофой, особенно в мегаполисах. В "Укрэнерго" это понимают, а потому тоже готовятся к зимним вызовам.

"У нас нет такой роскоши — бояться. У нас гораздо более ценное — это опыт. Опыт тех людей, которые буквально за месяц возобновили электропитание деоккупированных территорий севера Украины. У нас есть 40 ремонтных бригад, которые готовы 24/7 возобновлять энергоснабжение украинцев", — рассказывает глава правления "УКРЭНЕРГО" Владимир Кудрицкий.

Но пока линии будут ремонтировать, те, кто уже жил без света и связи, дают советы горожанам. Присмотреться к павербанкам, фонарикам и свечам. А еще оборудовать квартиру на случай, если не будет отопления – закрытой палаткой, которая поможет аккумулировать тепло, а еще лучше качественным спальником. Не будут лишними консервы и газовая горелка.

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Преимущественно все котельные нашего государства работают на газ. Премьер-министр Денис Шмигаль на днях отчитался, запасы фактически сформированы. В подземных хранилищах находится почти 14 миллиардов кубометров газа, в прошлом году запасли 19 – должно хватить. Впрочем, самая большая угроза – прямые поражения газотранспортной системы и остановка транзита.

"Стоит отметить, что работа в реверсном режиме не обязательно означает, что в Украину будет импортироваться газ, с каких-то других территорий. Прежде всего мы говорим о фактическом потоке, физическом газе, ранее шедшем с востока на запад, а теперь наоборот — от хранилищ до потребителей, которые на востоке. Если не будет стратегических разрушений системы, но у меня оптимистические сдерживания, что мы пройдем эту зиму, хоть и сложнее, чем раньше", — говорит директор по вопросам взаимодействия с госорганами ООО "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова.

Зима в городах-миллионниках, таких как Днепр, Одесса, Киев, Харьков, при угрозе ракетных обстрелов пройдет относительно нормально, по крайней мере, если исчезнет свет, это будет максимум на полсутки, предполагает директор центра энергетических исследований Александр Харченко. На отопление не стоит надеяться в прифронтовых городах. Запускать отопление в Донецкой области не будут, в Запорожье собираются, но там на всякий случай готовят альтернативные газу виды топлива. "Совет для тех, у кого есть дом в любой форме. Дом в деревне, дом в городе, приготовьте его. Убедитесь, что у вас есть отопление, в идеальном мире купите себе генератор. Если вы в многоквартирном доме, и вы знаете, что у вас одна котельная и она может быть разрушена, приготовьтесь к эвакуации", – говорит Харченко.

В настоящее время к отопительному сезону страна готова на 90%. В тех регионах, где это возможно, тепло в батареях появится вовремя — 15 октября (дата ориентировочная и зависит от погоды). Впрочем, температура в домах не будет превышать 20 градусов.

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