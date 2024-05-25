Инициатива уже в наших руках: офицер Нацгвардии о ситуации на севере Харьковщины

Возле населенного пункта Липцы Харьковской области ситуация стабилизировалась и подразделения Сил обороны проводят улучшение своего тактического положения.

Об этом он рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Нацгвардии Виталий Литвин в эфире "Эспрессо".

"На Харьковском направлении наше подразделение очень эффективно сдерживало наступательные действия врага в районе населенного пункта Липцы. Сейчас на этом направлении ситуация стабилизировалась и наши подразделения проводят улучшение своего тактического положения. То есть уже инициатива в наших руках. Бойцы бригады "Рубеж" сейчас проводят штурмовые действия и улучшают свое положение", – отметил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Нацгвардии.

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По словам Литвина, на Лиманском направлении противник постоянно совершает большое количество артиллерийских обстрелов, при штурмовых действиях применяет много как техники, так и личного состава. За сегодня 25 мая также происходили боевые столкновения, некоторые бои продолжаются до сих пор.

"Захватчики будут держать позиции на Харьковском направлении, несмотря на потери, пока не закончатся резервы их бригад, которые они там применяют. Можно сказать, что у них не очень ограниченный лимит боеприпасов. Они сейчас понимают, что им удалось эффективно оттянуть наши силы, которые мы и В дальнейшем там держим. Противник использует тактику по растяжению наших сил в Харьковской области.

Напомним, волонтер рассказал о ситуации в Харьковской области и заявил, что Волчанск превратят в Бахмут.