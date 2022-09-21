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"Инициатива – за Украиной": Зеленский рассказал о ситуации на передовой

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"Инициатива – за Украиной": Зеленский рассказал о ситуации на передовой

Фото: Офис президента Украины

Особо Зеленский отметил 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 93-ю отдельную механизированную бригаду.

На фронте инициатива принадлежит украинским защитникам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении ночью, 21 сентября.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинские защитники "очень аккуратно и очень храбро" решают задачи, которые ставит перед ними командование.

Особо Зеленский отметил:

  • 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду — "за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области";
  • 93-ю отдельную механизированную бригаду – "за героическую оборону Бахмута и Соледара".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что на освободившихся территориях фиксируются очередные факты российских зверств.

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