"Инициатива – за Украиной": Зеленский рассказал о ситуации на передовой

Особо Зеленский отметил 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 93-ю отдельную механизированную бригаду.
На фронте инициатива принадлежит украинским защитникам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении ночью, 21 сентября.
"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной", – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что украинские защитники "очень аккуратно и очень храбро" решают задачи, которые ставит перед ними командование.
Особо Зеленский отметил:
- 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду — "за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области";
- 93-ю отдельную механизированную бригаду – "за героическую оборону Бахмута и Соледара".
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что на освободившихся территориях фиксируются очередные факты российских зверств.
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