"Инициатива – за Украиной": Зеленский рассказал о ситуации на передовой

На фронте инициатива принадлежит украинским защитникам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении ночью, 21 сентября.

"Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинские защитники "очень аккуратно и очень храбро" решают задачи, которые ставит перед ними командование.

Особо Зеленский отметил: