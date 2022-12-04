"Инициативу диктует Украина": военный рассказал, что происходит в Луганской области

Ситуация в Луганской области остается напряженной, но под контролем украинских войск.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВС Украины полковник Сергей Череватый.

"Время от времени в районе некоторых населенных пунктов враг пытается атаковать. Однако он также получает ответ, терпит большие потери, отступает. Ситуация контролируемая, ежедневно фактически там уничтожаются склады, уничтожается логистика. Они (оккупанты – ред.) уже получили приказ не подходить к разгрузка своих артиллерийских боеприпасов ближе, чем на 1000 км к переднему краю. Потому что гарантированно она будет уничтожена. Ситуация напряженная, но контролируемая, и там больше инициативу диктует Украина", — сказал он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Оккупанты не могут продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки. Свои атаки россияне совершаются по принципу: обстрелы – наступления. Оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную, поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны у Старобельска.

Сергей Гайдай также сообщил, что враги опрокидывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

А британские разведчики сообщают, что в Донецкой области и в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Украина и агрессор Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.

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