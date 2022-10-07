Инициативу перехватили ВСУ: эксперт описал ситуацию на фронте и указал на проблемы в армии Путина

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что на сегодняшний день инициатива на фронте перешла в украинскую армию.

Об этом Мусиенко сообщил 24 канала.

По его словам, россияне понесли значительные потери по нескольким направлениям на востоке. Он уверен, что они не успевают перегруппироваться и не имеют возможности для маневров, когда могут в большом количестве перебрасывать подразделения, например, с юга или других направлений.

Относительно резервов, пока находящихся на территории Белгородской области, они несформированы. Поэтому усиливаться не кем.

"Я думаю, что россияне ждут и надеются на эту мобилизацию, что она даст им усилиться и, как они думают, стабилизировать ситуацию, хотя это выглядит сомнительно", — отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что оккупационная "власть", предатели, коллаборанты, понимающие, что ситуация сложная, уже начинают бежать, уничтожать документы и заметать следы.

"Они только на словах лишь призывают идти гибнуть, воевать, продуцируют ненависть к Украине, а на самом же деле они, как правило, всегда в авангарде бегущих", — добавил он.

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"Увидим, где это будет (новые рубежи обороны россиян — ред.), где им это удастся сделать, но они не смогут их все равно содержать. Плюс перешла инициатива к украинским силам, и, кроме того, что перешла инициатива, мы видим, что ВСУ проводят контрнаступательные действия", – подытожил Мусиенко.

Контрнаступление ВСУ на юге

По данным Офиса президента, по состоянию на сегодняшний день украинской армии удалось деоккупировать более 2 400 квадратных километров территории Украины на юге. По уточненным данным, ВСУ уже деоккупировали более 60 населенных пунктов, среди которых: 6 населенных пунктов – в Херсонском районе и 61 – в Бериславском.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба за 7 октября, россияне продолжают нести потери на юге Украины. За сутки украинские защитники уничтожили десятки захватчиков и кучу вражеской техники, в том числе российские системы ПВО и вертолеты.

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