Инновационная защита от дронов: Игнат прокомментировал материал Forbes о системе РЭБ "Покрова"

Украина использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы под названием "Покрова", чтобы противодействовать российским воздушным целям. В частности, с беспилотниками, сбивая с толку их систему навигации.

В комментарии LIGA.net спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на материал Forbes о системе спуфинга "Покрова".

Так, представитель ПС подтвердил, что "Покрова" действительно работает в Украине и успешно сбивает вражеские БПЛА. Впрочем, есть и другие системы, борющиеся с воздушными целями неприятеля.

"Покров" есть и его используют. Есть и другие работающие. Системы РЭБ работают против всех средств воздушного нападения противника. И расставлены максимально эффективно на разных направлениях, чтобы противодействовать ракетам, дронам, ударным БпЛА и не только", — сказал Игнат.

По его словам, беспилотники заглушить трудно, ведь БПЛА достаточно хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Впрочем, "Покров" — это одна из систем, которая есть на вооружении и эффективно работает.

"Даже если все его каналы глушатся, он продолжает лететь по инерции. Когда выходит из зоны действия РЭБа, то может все равно возвращаться на курс. У "Шахеда" удручается навигация. То есть он так сбивается с курса. Поэтому это сложно. Но их уже сложно. находят в полях, то есть сбивать их удается. В частности, и с помощью систем РЭБ, подавляя сигнал навигации", — пояснил представитель ВС.

Forbes о системе спуфинга "Покрова"

Эксперт британского оборонного аналитического центра RUSI Томас Виттингтон рассказал Forbes, что у Украины есть новая защита от дронов, которая не зависит от боеприпасов. Это общенациональная система радиоэлектронной борьбы "Покрова", сбивающая с толку навигационные системы дронов.

По его словам, спуфинг (подмена спутникового радионавигационного поля -Ред.) может быть способом обойти контрмеры с фланга, например, устойчивые к помехам приемники.

"Спуфинг гораздо труднее обнаружить, чем глушение. Если сигнал спуфинга относительно едва заметен — постепенно удаляясь от настоящего местоположения, — дрон не сможет определить, что его фальсифицируют, но останется на некотором расстоянии от цели", — сказал он.

Напомним, аналитики сообщества UA War Infographics сообщили, почему ПВО начала сбивать меньше "Шахедов". За последние 10 недель доля уничтоженных вражеских беспилотников уменьшилась на треть.

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