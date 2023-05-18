"Иногда приходится принимать тяжелые решения": история хирурга, ежедневно возвращающего украинских воинов к жизни

Как ведущий хирург-травматолог военного госпиталя в столице Украины Петр Никитин глубоко погрузился в войну. Работа 59-летнего врача, направленная на восстановление некоторых из самых тяжело раненых солдат, требует сверхчеловеческих усилий.

Об этом пишет Associated Press.

"Я только оперирую, — сказал Никитин, сделав короткую паузу, пока его команда продолжала оперировать пациента: — Я больше ничем в своей жизни сейчас не занимаюсь. Я не вижу своих детей и жену, которых эвакуировали, я живу сам, и только лечу раненых”.

Хотя украинские военные не предоставляют данные о потерях, некоторые западные источники говорят о более чем 100 000 украинских военных, которые были убиты или ранены после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину более 15 месяцев назад.

Медицинские работники транспортируют украинского военнослужащего на носилках перед операцией в военном госпитале в Киеве, 5 мая 2023 года. AP Photo/Alex Babenko

Бои в последние недели были особенно ожесточенными вокруг восточного города Бахмут — арены самой длинной и кровавой битвы войны, где украинские войска недавно вернули еще больше территории, захваченной российскими оккупантами.

В ближайшие недели ожидается масштабное украинское наступление, и больше людей, вероятно, окажется на операционных столах в госпитале Никитина, который, как и другие украинские военные госпитали, неукомплектован, поскольку врачей перетащили работать в полевые госпитали поближе к фронту.

Медицинские работники занимаются гимнастикой с украинскими военнослужащими в ходе реабилитации в военном госпитале в Киеве, 5 мая 2023 года. AP Photo/Alex Babenko

25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения российских войск, Никитин опубликовал в Facebook фото, на котором видно, как он слушает израильского специалиста по лечению огнестрельных ранений. Хирурги со всего мира согласились поучаствовать в онлайн-тренинге по боевым травмам, который Никитин спешно организовал как президент украинского отделения международной ассоциации травматологов.

"У каждого из нас был соответствующий опыт вторжения, но не в таком объеме, — сказал Никитин. — Большое количество травм — это что-то новое для нас".

Огнестрельные ранения оказались редкостью. "Я даже не помню, когда последний раз вытаскивал пулю", — сказал хирург. Но в течение долгих дней и месяцев он познакомился с рядом травматических повреждений: взрывное оружие, такое как мины, артиллерийские снаряды и гранаты, часто наносит ущерб многим частям тела одновременно.

Украинский военнослужащий выполняет упражнения при реабилитации в военном госпитале в Киеве, 5 мая 2023 года. AP Photo/Alex Babenko

"Мы принимаем людей с одновременно поврежденными ногами, грудной клеткой, животом и руками, — сказал Никитин. — В таких случаях мы должны решить, какая часть травмы должна быть нашим приоритетом".

Военный госпиталь — один из нескольких в Киеве. Как травматологический пункт высшего уровня он принимает самые сложные случаи, как правило, это стабилизировавшиеся на фронте пациенты и находившиеся в полевом госпитале до этапирования в столицу, сказал Никитин.

“Мы здесь не оказываем первой помощи. Мы не спасаем жизнь. Это делают медики, — сказал он. — Мы пытаемся вернуть этих людей к нормальной жизни".

По словам Никитина, операция с ранами, связанными с повреждением мягких тканей, костей и структур, связывающих нервы и вены, является самой сложной для его хирургической группы. Иногда они вынуждены ампутировать солдату руку или ногу, что "с моральной точки зрения" всегда тяжелое решение, сказал он.

"Поскольку вы понимаете, что ваша операция приведет к инвалидности человека, он не доставляет удовольствия ни врачу, ни пациенту, — сказал он. — Это эмоционально тяжело не только для пациента, но и для хирурга".

Врачи прооперировали украинского военнослужащего в военном госпитале в Киеве, 5 мая 2023 года. AP Photo/Alex Babenko

Никитин обычно приезжает в больницу в 7:45 утра и остается до окончания работы, иногда не выходя примерно к 23:00. Его жена и дети были эвакуированы из Украины в марте 2022 года, когда российские войска приблизились к Киеву. Он провожал семью до границы, но затем вернулся в город.

Поскольку российская и украинская армии готовятся к возможному весеннему наступлению, его график сократился до трех операций в день.

Большинство пациентов, которых он недавно лечил, были ранены во время боев за Бахмут и в других районах Донецкой области или в Черниговской и Сумской областях на севере Украины, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Солдат, недавно прооперированный Никитином, это бахмутчанин Никита, который в боях за родной город получил ранение в голень и вскоре после операции отпраздновал свое 20-летие.

Последнее воспоминание о Бахмуте формирует в его памяти "ужасный" образ, сказал молодой солдат.

"Это город, где я провел свое детство, и он разрушен, — сказал он со своей больничной койки. — Город в огне".

По сравнению с травмами, полученными некоторыми пациентами, рана Никиты не выглядит такой тяжелой, но он все равно может потерять голень, сказал Никитин.

Семья пришла на празднование дня рождения 20-летнего Никиты, украинского военнослужащего, раненного в Бахмуте, в военный госпиталь в Киеве, 5 мая 2023 года. AP Photo/Alex Babenko

Попытки пересадить кожу на рану оказались неудачными и врачи повторили попытку во вторник, 16 мая. Никитин сказал, что чувствует оптимизм после операции, но понадобится три недели, чтобы узнать, сработала ли последняя трансплантация кожи.

"Если не получится, следующим шагом будет ампутация", — сказал хирург.

У Никиты тоже не хватает 20 сантиметров кости, что будет следующей задачей Никитина, если пересадка пройдет успешно. Лечение костей займет больше полугода.

"Через семь месяцев я смогу сказать вам, будет ли он когда-нибудь снова будет ходить", — отметил он.

Напомним, украинские военные совершили успешные наступательные действия в западных окрестностях города Бахмут и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления на данном направлении.

Ширина полосы прорыва составила около 2 километров, а глубина – 700 метров. Об этом сообщает пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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