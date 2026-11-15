«Иногда стоит убрать генералов»: Келлог объяснил, почему россияне согласились на прекращение огня в Олешках

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области может стать одним из примеров другого подхода к переговорам между Украиной и Россией. Он также предположил, почему российская сторона согласилась на кратковременное прекращение огня.

Об этом генерал Кит Келлог рассказал в проекте «Ремовское Интервью».

Реклама

Комментируя гуманитарную миссию в Олешках, в которую были вовлечены США, Россия и украинская делегация, он отметил, что ее главная особенность — попытка сделать что-то иначе.

Реклама

«Если вы делаете одно и то же снова и снова, а в ответ постоянно слышите "нет, нет, нет" — возможно, стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. И, возможно, Олешки – это модель, которая может сработать», – сказал Келлог.

По его словам, такой подход следует рассмотреть как один из возможных способов обеспечить гуманитарную помощь, достичь прекращения огня и уменьшить количество жертв.

«Я неисправим оптимист и хочу верить, что мы можем сделать это по-другому. Не говорю, что у меня готовый рецепт, но присмотримся и проверим, сработает ли это», — добавил он.

Почему Россия согласилась на прекращение огня в Олешках

Во время интервью Келлога спросили, почему Москва согласилась на короткое прекращение огня для эвакуации украинцев из боевых действий.

Реклама

Генерал предположил, что россияне могли согласиться именно из-за необычного подхода к переговорам.

«Думаю, россияне посмотрели на это так: ладно, это другой подход. Как я уже говорил, они посмотрели на это иначе, мы посмотрели иначе, украинцы тоже. Так что, видимо, они подумали: "Хорошо, может быть, эту модель стоит рассмотреть"», — пояснил он.

Келлог также выразил мнение, что иногда для поиска договоренностей следует изменить состав участников переговорного процесса.

«Иногда следует убрать из процесса нынешних переговорщиков. Убрать генералов и попытаться посмотреть на все с гуманитарной точки зрения», — подытожил он.

Реклама

В то же время, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска использовали паузу для ротации подразделений, укрепления позиций и усиления логистики.

Гуманитарное перемирие в Олешках: как происходила операция

Напомним, 23 октября стало известно о договоренности Украины и России о временном прекращении огня в оккупированных Олешках Херсонской области при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Режим тишины заработал 27 октября.

Гуманитарная миссия предусматривала разминирование дорог, доставку продуктов, воды, медикаментов и эвакуацию граждан на подконтрольную Украине территорию. Украинскую делегацию возглавил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Перемирие завершилось 1 ноября. По словам Лубинца, в течение пяти дней стороны соблюдали договоренности, что позволило провести гуманитарную операцию и помочь людям покинуть город.

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что эта инициатива станет началом продолжительного мира. В Кремле назвали перемирие частным случаем, который не стоит связывать с более широкими переговорами о завершении войны.

В то же время Украина прорабатывает возможность продолжения гуманитарных инициатив.

Путин предложил «гуманитарную миссию» в Константиновке

Напомним, Владимир Путин предложил провести так называемую «гуманитарную миссию» в Константиновке Донецкой области по примеру оккупированных Олешков. В то же время, несмотря на заявления Кремля о якобы захвате города, Константиновка остается под контролем ВСУ.

Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина попыткой захватить город под гуманитарным предлогом.

«Российская история о "мирном населении" в Константиновке – это рефлексии Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может», - заявил Зеленский.

По словам президента, Россия заинтересована именно в Константиновке, поскольку ее захват открыл бы путь в Краматорск и Славянск. В то же время, Москва не предложила аналогичных гуманитарных операций в селах близ Олешков.

Новости партнеров

Новости партнеров