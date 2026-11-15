ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
212
Время на прочтение
3 мин

«Иногда стоит убрать генералов»: Келлог объяснил, почему россияне согласились на прекращение огня в Олешках

Россия могла согласиться на кратковременное прекращение огня в Олешках из-за необычного подхода к переговорам.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кот Келлог

Кот Келлог / © Associated Press

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области может стать одним из примеров другого подхода к переговорам между Украиной и Россией. Он также предположил, почему российская сторона согласилась на кратковременное прекращение огня.

Об этом генерал Кит Келлог рассказал в проекте «Ремовское Интервью».

Комментируя гуманитарную миссию в Олешках, в которую были вовлечены США, Россия и украинская делегация, он отметил, что ее главная особенность — попытка сделать что-то иначе.

«Если вы делаете одно и то же снова и снова, а в ответ постоянно слышите "нет, нет, нет" — возможно, стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. И, возможно, Олешки – это модель, которая может сработать», – сказал Келлог.

По его словам, такой подход следует рассмотреть как один из возможных способов обеспечить гуманитарную помощь, достичь прекращения огня и уменьшить количество жертв.

«Я неисправим оптимист и хочу верить, что мы можем сделать это по-другому. Не говорю, что у меня готовый рецепт, но присмотримся и проверим, сработает ли это», — добавил он.

Почему Россия согласилась на прекращение огня в Олешках

Во время интервью Келлога спросили, почему Москва согласилась на короткое прекращение огня для эвакуации украинцев из боевых действий.

Генерал предположил, что россияне могли согласиться именно из-за необычного подхода к переговорам.

«Думаю, россияне посмотрели на это так: ладно, это другой подход. Как я уже говорил, они посмотрели на это иначе, мы посмотрели иначе, украинцы тоже. Так что, видимо, они подумали: "Хорошо, может быть, эту модель стоит рассмотреть"», — пояснил он.

Келлог также выразил мнение, что иногда для поиска договоренностей следует изменить состав участников переговорного процесса.

«Иногда следует убрать из процесса нынешних переговорщиков. Убрать генералов и попытаться посмотреть на все с гуманитарной точки зрения», — подытожил он.

В то же время, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска использовали паузу для ротации подразделений, укрепления позиций и усиления логистики.

Гуманитарное перемирие в Олешках: как происходила операция

Напомним, 23 октября стало известно о договоренности Украины и России о временном прекращении огня в оккупированных Олешках Херсонской области при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Режим тишины заработал 27 октября.

Гуманитарная миссия предусматривала разминирование дорог, доставку продуктов, воды, медикаментов и эвакуацию граждан на подконтрольную Украине территорию. Украинскую делегацию возглавил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Перемирие завершилось 1 ноября. По словам Лубинца, в течение пяти дней стороны соблюдали договоренности, что позволило провести гуманитарную операцию и помочь людям покинуть город.

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что эта инициатива станет началом продолжительного мира. В Кремле назвали перемирие частным случаем, который не стоит связывать с более широкими переговорами о завершении войны.

В то же время Украина прорабатывает возможность продолжения гуманитарных инициатив.

Путин предложил «гуманитарную миссию» в Константиновке

Напомним, Владимир Путин предложил провести так называемую «гуманитарную миссию» в Константиновке Донецкой области по примеру оккупированных Олешков. В то же время, несмотря на заявления Кремля о якобы захвате города, Константиновка остается под контролем ВСУ.

Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина попыткой захватить город под гуманитарным предлогом.

«Российская история о "мирном населении" в Константиновке – это рефлексии Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Абсолютно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может», - заявил Зеленский.

По словам президента, Россия заинтересована именно в Константиновке, поскольку ее захват открыл бы путь в Краматорск и Славянск. В то же время, Москва не предложила аналогичных гуманитарных операций в селах близ Олешков.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie