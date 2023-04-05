Иномарка vs Жигуль: офицер "Ведьма" рассказала, какую технику россиян "трофеят" ВСУ

Силы логистики научились не только пользоваться этой техникой, но и очень умело ее ремонтировать, что удивляет союзников Украины

Украинская армия продолжает добывать трофеи в виде вражеского оружия и техники. Как она готова к использованию?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала бойчина ВСУ Ольга Бигар — офицер 241 ОБр ТрО Вооруженных сил Украины с позывным "Ведьма":

Подразделения нашего батальона участвовали в наступательных действиях на Харьковщине. Есть определенные образцы вооружения, которые были получены в качестве трофея и поставлены на учет в воинских частях. Но у нас их немного, потому что в большинстве своем наши подразделения стояли в обороне. Поэтому трофеи это чуть ли не наша тема. Другие подразделения получали стрелковое вооружение, которым можно пользоваться и не сильно отличающееся от того, каким пользуемся мы", — отметила Ольга Бигар.

Офицер также сравнила технику россиян и ВСУ.

"По отношению к технике — конечно, сравнить любой российский танк с Abrams… Это несравнимые вещи. Если сравнить об артиллерийских системах, которые нам передали партнеры в удобстве и безопасности использования с советскими аналогами, это как сравнивать иномарку и "Жигуль". Хотя обе машины ездят и если надо, поедешь на том, что есть. Конечно, оружие, которое нам дают партнеры, очень хорошего качества", — сказала Ольга Бигар.

По ее словам, отечественные силы логистики научились не только пользоваться этой техникой, но и очень умело ее ремонтировать, что удивляет союзников Украины, поскольку они считали, что эту технику нереально отремонтировать.

"Для украинцев ничего нереального нет. Уже происходит не только прямой обмен опытом, но и обратный", — добавила Ольга Бигар.

Напомним, что ВСУ усиленно готовятся к контрнаступлению и овладевают новыми техниками ведения боя по стандартам НАТО.

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил о контрнаступлении ВСУ, однако детали не рассказал.

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