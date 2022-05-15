Иностранцы помогают освободить Харьковщину, украинские командиры восторгаются их упорством на чужой для них войне

Интернациональный легион, это уникальное соединение в составе Вооруженных сил, по некоторым данным, десятки тысяч иностранцев тридцати национальностей легально воюют против Российской Федерации.

На Харьковщине бойцы легиона участвовали в освобождении нескольких украинских сел. Против советской военной школы и постсоветского вооружения здесь воюет западное оружие и люди с западным военным опытом. Не все выдерживают, но остающиеся говорят, что будут с Украиной до конца, говорится в ТСН.

Американец филиппинского происхождения Рад совсем не похож на брутального воина – широкая улыбка, вежливые манеры, даже не скажешь, что парень четыре года прослужил морпехом. Неплохо владеет несколькими видами оружия, но то, чему не научили в американской морской пехоте, наверстывает в Украине. «Моя специализация? Иногда пулеметчик, иногда гранатометчик, на все руки мастер. Работаю даже с "Джавелинами". Вещи, которые нуждаются в неделях или месяцах обучения в западных армиях, мы здесь изучаем за несколько дней», — говорит Рад.

Здесь нет симуляторов или тренажеров, все – боевое.

Интернациональный легион – это тысячи людей, возведенных в несколько батальонов. Один из них называется «Волкодав», здесь служат бойцы из десятков стран – Соединенные Штаты, Ирландия, Хорватия, Бразилия, Япония и другие… Ключевые должности занимают украинские офицеры. Контракт легионера с вооруженными силами ничем не отличается от базового, кроме одной детали. «Разница есть. Легионеру дается право расторгнуть контракт в любое время по его желанию. Легионеры состоят из добровольцев, поэтому такой пункт в контракте он есть», - объясняет командир батальона.

Украинский опыт уникален для западных военных. Однако реальность войны в Украине страшнее ожиданий. Некоторые из иностранцев расторгают контракт после первого же обстрела. «Оставшиеся они сильны духом, сильны физически, тверды в своем решении защищать Украину», — добавляет командир.

Крис, бывший морской пехотинец, один из таких людей. Считает себя счастливчиком, потому что вернулся без царапины из Ирака и выжил во время российского ракетного обстрела на Яворовском полигоне. «После того обстрела я сказал себе, возможно, теперь мой опыт поможет спасти какого-нибудь восемнадцатилетнего парня на поле боя. А еще подумал, что эта война стоит того, чтобы выиграть ее», — убежден легионер.

Мотивированных легионеров харьковская бригада Вооруженных сил начинает приобщать к реальным боевым действиям. «За нами фантастическая бригада, к которой имеем честь присоединиться, мы удачно гоним россиян и сделаем свою работу до конца», – говорит Крис

Иностранные бойцы через несколько дней планируют выйти на государственную границу Украины, на их счету уже освобождены села. Но воевать приходится с врагом, у которого больше оружия. Глену, единственную девушку в батальоне, это не останавливает. Тех, кто покинул батальон после первого тяжелого обстрела, он не осуждает. Но двадцатилетняя американка оказалась гораздо смелее, чем старшие мужчины. Все дело в мотивации. «Если бы я была солдатом русской армии, я бы подумала, выполняю ли я законные приказы. Это неправильно, это незаконные приказы. Ты не можешь оправдывать себя тем, что выполняешь просто приказ, если приказ преступен. Я прошла полмира сюда. И никто мне не приказывал делать это. Я пришла остановить их. Ведь то, что они делают – это негуманно, неправильно и несправедливо», – говорит медик Глена.

Впрочем, то же самое о себе может сказать каждый из тех, кто решил остаться с Украиной.

Читайте также:

Российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины

Оккупанты после двух суток на блокпостах выпустили пол тысячи автомобилей и автобусов с эвакуированными в Запорожье

Потом и кровью украинцы оттесняют врага к границам Харьковщины: до цели осталось несколько километров