Иностранного журналиста, который распространил в Сети видео вражеского ракетного удара по Одессе, выдворили из Украины

Иностранного журналиста, который распространил в Сети видео вражеского ракетного удара по Одессе, выдворили из Украины

Иностранный журналист знал и выложил в твиттере видео и фото обстрелов.

Служба безопасности Украины принудительно выдворила из Украины журналиста из Нидерландов Роберта Дулмерса Эдвина Луича Маре, который снял и распространил в Сети последствия ракетного удара по Одессе.

Об этом Институту массовой информации сообщила пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

По ее словам, журналиста лишили аккредитации и выдворили из-за нарушения требований по публикации фото и видео материалов с результатами ракетных обстрелов Одессы, которые произошли утром 3 апреля.

Напомним, около шести утра 3 апреля Россия нанесла ракетные удары по Одессе. Это снял нидерландский журналист Роберт Дулмерс и выложил в твиттере видео и фото обстрелов.

Стоит отметить, что с начала войны украинских и иностранных журналистов призывали не производить фото- и видеофиксацию взрывов, не распространять данные о местах обстрелов и куда летят ракеты врага до того, как об этом сообщат официальные источники. Иностранные журналисты были предупреждены об уголовной ответственности за прямые эфиры с мест попадания российских ракет и снарядов.

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