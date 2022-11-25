Иностранные компании помогают направлять российские ракеты на Украину — украинская разведка

Для наведения ракет на цели в Украине российские террористы используют свою разработку, которая является аналогом GPS, но микрочипы к ней — иностранного производства.

Российские ракеты, разрушающие украинские города и убивающие украинцев, не достигают целей без четких координат, которые определяют навигационные системы. Для управления ракетами Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, которая является аналогом GPS. Ее работа зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что такое ГЛОНАСС и как ее применяет РФ

ГЛОНАСС был создан еще в советские времена – в 1982 году. Эта навигационная система имеет двойное назначение, но теперь ее используют российские военные для наведения ракет на украинские города.

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“В российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру”, — отметили украинские разведчики.

Чипы применяются по меньшей мере в таких видах оружия, как беспилотники "Орлан-10" и Shahed-136, РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, Х-31.

Какие компании производят чипы

ГУР Минобороны опубликовало перечень иностранных компаний, которые до сих пор продолжают выпускать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Британия).

В ГУР Минобороны подчеркнули, что Россия продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

“Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий”, — отметили в украинской военной разведке.

ГУР Минобоороны призывает иностранные компании прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств.

Последствия ракетных ударов

Как известно, за последние две недели Украина подверглась самым масштабным обстрелам за весь период полномасштабной войны.

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15 ноября Россия выпустила по украинским городам и селам около 100 ракет. В Киеве поврежден жилой дом – по меньшей мере, один человек погиб. Из-за массированных обстрелов жители Киева, Харькова, Житомира, Львова, Тернополя, Ровно, Хмельницкого и многих других населенных пунктов частично или полностью остались без света и воды.

23 ноября украинские силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет и пять дронов-камикадзе, которые российские войска выпустили по Украине. Несмотря на это, Россия нанесла ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре. Большинство украинских городов были обесточены. Российские ракеты попали в три многоэтажных дома, погибли 10 человек.

Массированный обстрел Украины со стороны России также задел электросети Молдовы, оставив часть страны без света.

Напомним, в пресс-службе ГУР МО предположили, что для подготовки следующего массированного удара по Украине врагу понадобится около недели.

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