Иностранные легионеры едут в Украину воевать, потому что восхищаются украинской армией и президентом

Боевое разрешение международного легиона уже началось.

Добровольцы интернационального легиона проходят боевое согласование на Западной Украине. Это иностранцы из более чем полусотни стран, которые готовы защищать наше государство от России. Большинство – бойцы с опытом. Боевой дух на самом высоком уровне и сражаться бок о бок с украинскими военными, говорят, для них — большая честь.

Об этом говорится в ТСН

Дамьен – родом из Норвегии, последние два года работал в Украине юристом. Его отец военный в отставке. Его девушка – украинка, чей отец уже на фронте. Хочет как можно быстрее после согласования идти в бой против рашистов. Признается, как и другие легионеры, уже не в силах терпеть. «Некоторые из них нетерпеливы, потому что думает, что война закончится завтра, что они пропускают. Очень высокий боевой дух у наших ребят, они издалека приехали. К нам присоединились даже из Кореи», – говорит боец.

Не удивляется, что россияне так далеки от правды, ведь за время жизни в России воочию убедился как работает их пропаганда. «Я там жил два года, каждый день в новостях говорят коррупция, сколько бандитов, если верить российским новостям, то чуть ли не 90-е в Украине. Когда каждый день промывают мозги людям, особенно пожилым, они начинают в это верить». – убеждает Дамьен.

Пол – бывший десантник 101 дивизии армии США, родом из Техаса. Год назад открыл в Украине бизнес, но война все изменила. Говорит, успел полюбить Украину так, что готов отдать жизнь за нее. Тем более – бок о бок с украинскими военными. «До войны мы думали, что русская армия, то высшие профессионалы, очень сильны. Но сейчас мы видим, что украинцы неоднократно побеждали их, и что миф, о непобедимой российской армии, по сути, был развеян украинскими вооруженными силами», — говорит боец.

В Западной Украине легионеры проходят боевое согласование

Однако украинцам очень нужна помощь Запада, убежден Пол. Они ведь защищают своей кровью не только свое государство, но и мир во всем мире. «Украинцы жертвуют своей жизнью, поэтому ЕС и США должны пожертвовать помощью и необходимым оружием. Сила украинской армии в людях. Если Украина присоединится к ЕС и НАТО, это будет самая мощная армия», — говорит он.

Боевое разрешение международного легиона уже началось. В его составе за Украину воюют граждане более 50 стран. Поляки, американцы, жители Скандинавии, Великобритании и Грузии.

На этих учениях Гвандза получает первый опыт. Здесь она ради мести, потому что Россия принесла войну в ее дом, когда ей было всего 11 лет. «Такая боль я уже прошла в 2008 году, когда война была в Грузии. Потому приехала сюда помогать в Украине. Я когда увидела, что маленьких детей убивают на улице, я захотела приехать сюда и помогать», - говорит Гвандза.

То, что Украина победит – никто из легионеров не сомневается. Ведь весь мир восторге от отваги украинцев и их президента.

«Политики становились комиками, а сам комик оказался Черчилем. Нам повезло с ним», – отмечает Дамьен.

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