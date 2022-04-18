Иностранные спасатели прибыли в Бородянку — Монастырский

Они разбирают завалы и деблокируют здания.

Сегодня, 18 апреля, первые иностранные команды спасателей прибыли в Украину, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретил прибывших в Бородянку иностранных коллег-спасателей.

По его словам, 11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время в команду присоединится еще один польский представитель.

Сейчас они будут работать в населенном пункте Бородянка Киевской области, их привлекут к разборке завалов и деблокированию зданий.

"Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни. Работы у нас много и эта помощь для нас очень значительна", — сказал Денис Монастырский.

Министр подчеркнул, что для МВД Украины это очень важная поддержка. Он поблагодарил иностранных спасателей за их мужество, смелость и желание помочь Украине.

Напомним, что в Александрии Кировоградской области в результате попадания ракеты по инфраструктуре аэродрома погибли и травмированы.

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