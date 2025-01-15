Иностранные войска на территории Украины: что планирует Зеленский

Украина стремится к справедливому миру и гарантиям безопасности для себя.

Украина обсуждает возможность размещения европейского миротворческого контингента на своей территории, но подчеркивает необходимость более широкой системы гарантий безопасности для обеспечения полной стабильности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что с французской стороной активно обсуждается вопрос о размещении миротворческого контингента, но уточнил, что пока это только "общие вещи".

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"Мы поддерживаем, что нонтингент тех или иных стран, наших союзников и наших стратегических партнеров может стать частью гарантий безопасности. Но это не может быть единственной гарантией безопасности. Этого будет недостаточно", — пояснил президент.

Для Украины самое главное — иметь не только контингент, но и четкую и детальную "карту" безопасности.

"Вопрос, какой это контингент, каких стран, что это за количественный и качественный состав, и где они будут расположены", – ответил он.

Зеленский также подчеркнул, что в рамках этих переговоров важно предусмотреть программы обучения для украинских бойцов.

"Это должны быть профессиональные инструкторы с серьезными программами обучения наших военных", – прокомментировал президент.

Но, по словам президента, этого будет недостаточно, если Украина не получит от своих партнеров полную поддержку в понимании, с кем она имеет дело на международной арене.

В завершение Зеленский подчеркнул, что Украина открыто обсуждает с партнерами все варианты обеспечения безопасности, но самое главное — это формирование такой системы, которая позволит Украине оставаться надежно защищенной в будущем.

Напомним, Зеленский заявил, что ожидает от избранного президентом США Дональда Трампа продолжения политики укрепления государства.

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