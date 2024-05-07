Иностранные войска в Украине: израильский эксперт о возможном алгоритме размещения

Игаль Левин считает, что после размещения иностранных войск в Украине Путин точно не приступит к ядерной войне. В качестве примера эксперт приводит удары по Крыму, которые ранее Кремль называл "красной" линией.

Офицер армии Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, как может выглядеть алгоритм размещения иностранных войск союзников в Украине.

Об этом он написал в Telegram.

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По мнению эксперта, если решение о размещении иностранных войск все же примут, сначала в Украину прибудут небольшие группы людей — "человек 10, чуть больше". Это будут действующие военные — "советники, контролеры, проверяющие всех мастей".

"Потом, когда это врагу известно, уже прибывает взвод, какие-то специалисты, где-то совсем на границе с Польшей, например, а еще лучше — с Венгрией. Зачем? Контролировать важнейшие поставки чего-то там, охранять своих технарей, например", — говорит Игаль Левин .

По его мнению, из-за взвода иностранных военных РФ точно не начнет ядерную войну.

"Вот у вас есть взвод, враг знает об этом. Что дальше? Начать ядерную войну из-за этого? Из-за взвода каких-то типов на самой границе с Венгрией? Зато есть прецедент: иностранные военные официально и формально на территории Украины", — рассуждает эксперт.

По его прогнозам, к первому добавляется второй взвод, например, где-то в Одессе. Он может контролировать гуманитарные миссии или, скажем, "охранять какие-либо миссии важных людей на важных дипломатических задачах".

"Затем, когда, скажем, прошло полгода и все уже забыли про эти два взвода, появляется третий взвод где-то на севере Украины, ближе к Беларуси. И вот в стране уже целая рота заграничных солдат. Это объявляется официально, это обозначает линию.



Что скажет Кремль? Что так нельзя? А где они раньше были? Почему, когда один взвод был, они ничего не предприняли, а тут вдруг еще парочку, и сразу кипиш? С каких таких статей? А, это уже рота?



Ну а там, как Захарова перестанет воздух сотрясать, к роте подтянется еще рота, а там смотри, и батальон уже в Украине. Воевать? Нет, конечно. Но вот занять территории на границе с Беларусью, почему бы и нет?

Помните, как Кремль истерил в 2022 году, только от дискурса, что по Крыму не дай бог будут удары. То же может быть и с заморскими солдатами", — отмечает Игаль Левин.

Ранее издание Politico сообщало, что Франция создает коалицию стран, готовых отправить западные войска в Украину.

ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

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