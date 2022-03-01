Иностранный легион прибывает в Украину: добровольцы рассказали, почему едут воевать против РФ

Иностранцы будут воевать в рядах ВСУ.

В Украине против России уже воюют десятки иностранцев. Как пишет британское издание The Independent, это бывшие солдаты, спасатели и обычные гражданские из Нидерландов, Великобритании, Канады, США и т.д.

Все они прислушались к призыву президента Владимира Зеленского о том, чтобы иностранные граждане прибыли в Украину и вступили в ВСУ. «Любой, кто хочет присоединиться к защите Украины, Европы и мира, может прийти и воевать бок о бок с украинцами против российских военных преступников», – говорилось в его публичном заявлении.

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Группа иностранных граждан, въезжающих в Украину, чтобы воевать, рассказала The Independent, что все они были шокированы ужасающими изображениями налетов российской авиации и жестоких обстрелов украинских населенных пунктов.

«Я смотрел видео и фотографии, которые поступали из Украины, и на самом деле все сводилось к тому, что будь это Канада, мы бы хотели, чтобы люди пришли и помогли нам», — сказал Энтони Уолкер, гражданин Канады и сертифицированный медицинский работник первой помощи, известный в Интернете своей комедийной персоной «Пуленепробиваемый медик».

В понедельник он пересек польскую границу и сказал, что координировал группу из десятка ветеранов армии, включая бывшего британского спецназовца, который хотел присоединиться к нему. «Я сказал: «Попробуй быть во Львове через 72 часа». Я не украинец – у меня нет связей с Украиной, но я человек – и они тоже». «Мы сделаем все, что нужно, вероятно, это будет комбинация почти необстрелянных людей, наполовину стреляющих», – добавил он. Также в Канаде ветеран армии и бывший пожарный, попросивший остаться анонимным, сказал, что продает мотоцикл за 11 000 долларов, чтобы оплатить поездку на войну в Украине. Сейчас, работая фельдшером, он объяснил, как нашел отряд иностранных граждан, с которым он мог бы пойти на фронт, где он надеется работать боевым медиком», — пишет издание.

On a truck delivering supplies for the Russian Army pic.twitter.com/4pvqmfyImh – Anthony Walker, Temporary Russian (@anthonycwalker) February 28, 2022

Другой американский ветеран, служивший в авиационном подразделении армии США и имеющий славянское происхождение, сказал, что хотел воевать «с тех пор, как услышал о вторжении России».

Правительства иностранных государств, в том числе Дании, Латвии и даже Великобритании, поддержали обращение. Парламент Латвии единогласно проголосовал за то, чтобы ее граждане могли воевать в Украине, если захотят, а премьер-министр Дании заявил, что гражданам будет позволено воевать против российских войск.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс вызвала споры в воскресенье, когда сказала, что «абсолютно» поддержит британских граждан, желающих присоединиться к недавно созданному международному легиону. Однако позже Даунинг-стрит отстранилась от ее комментариев, а министр обороны Бен Уоллес заявил, что британцы без военной подготовки не должны участвовать в войне в Украине.

Бывший канадский солдат, ставший фельдшером, сказал, что считает своим моральным долгом воевать на стороне Украины. «Я чувствую себя вынужденным помочь, поскольку украинское население попало в перекрестный огонь конфликта, который они не избрали», – сказал он. «Это то, что нужно. Есть люди, которые погибают от настоящей тирании и гнета»

Ветеран армии США сказал, что как бывший солдат он «знает и несет бремя войны». «У моей семьи давние традиции военной службы. Я тоже славянского происхождения, потому чувствую призыв стать на защиту своего народа. Я не призываю к войне, но если война должна наступить, отправьте меня, чтобы в моей семье был мир», – сказал The Independent.