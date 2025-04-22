Иностранный военный контингент в Украине: аналитик назвал наиболее реалистичный вариант

Украине нужен иностранный военный контингент / © Associated Press

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Европейские союзники Украины обсуждают опцию предоставить Киеву наземный военный контингент. Наиболее реалистичный вариант — он будет немногочисленным и будет полагаться на поддержку США.

Об этом пишет в Foreign Affairs профессор политологии Массачусетского технологического института Барри Поузен.

«Вряд ли небольшой контингент сможет всерьез сдерживать Россию, надеяться же на помощь американцев не стоит, поскольку против этой идеи был даже Джо Байден, а Трамп в поддержке Украины вряд ли пойдет дальше предыдущего президента», — отмечает автор.

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По его мнению, иностранные солдаты, вероятно, будут проходить частую ротацию, чтобы не отрываться надолго от своих «домашних» воинских частей и семей, — и в таком случае сложно будет говорить о высоком уровне боеспособности контингента.

«Эффективным инструментом сдерживания России — и более надежным с учетом сворачивания присутствия США на континенте — было бы развитие европейских сил быстрого реагирования. Размером десять бригад — больше, чем украинский контингент на Курщине, или примерно столько же, сколько украинских военных было выделено для контрнаступления 2023 года», — продолжил он.

Это должны быть современные и хорошо оснащенные силы — и если они не заставят россиян вообще отказаться от вторжения на суверенную территорию, для Москвы они, однако, станут серьезным фактором при любом сценарии агрессии.

Напомним, дискуссии об отправке войск в Украину возобновились в ноябре 2024 года, после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

11 февраля 2025 года глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США не будут отправлять войска в Украину. Он добавил, что Трамп надеется на скорейшее заключение мирного соглашения. Однако до сих пор этого не произошло.

Тем временем Великобритания и Франция пытаются разработать план по укреплению позиции Украины на переговорах по окончании войны.

27 марта в Париже прошла еще одна встреча «коаліції охочих». По ее итогам, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что министры иностранных дел стран «коаліції охочих» подготовят предложения по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Украине.

Впоследствии министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что после встречи «коаліції охочих», призванной обеспечить мир в Украине, планируемый контингент не будет выполнять функции миротворцев. Это заявление прозвучало во время пресс-конференции после заседания, на котором обсуждались различные аспекты военного планирования.