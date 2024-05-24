"Инсайды" о Януковиче в Беларуси и "наступление" с севера: в 3-й штурмовой объяснили, есть ли угроза

Слухи о том, что Путин с Януковичем прилетели к Лукашенко для открытия "новых фронтов" Жорин советует воспринимать как вражеские информационные операции.

Сегодня, 24 мая, одиозный нардеп Евгений Шевченко, до начала полномасштабного вторжения расхваливавший диктатора Лукашенко и даже проводивший с ним переговоры, заявил о возможности открытия российско-белорусского фронта с севера.

По его мнению, об этом свидетельствует визит диктатора Путина в Беларусь, а также информация, что в Беларусь якобы прилетел и Янукович.

В Третьей штурмовой объяснили, есть ли угроза наступления оккупационных войск из Беларуси, о чем уже неоднократно пугали украинцев. Экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин успокоил, что на сегодня угрозы наступления с территории Беларуси нет.

"Все "инсайды" о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит) будто прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия "новых фронтов" пока лучше воспринимать как враждебные информационные операции. Врагам выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более она и так присутствует", – объяснил военный.

Жорин уточнил, что не говорит, что наступление со стороны Беларуси невозможно вообще. По его словам, Беларусь фактически превратилась в область РФ, потому рано или поздно Путин заставит белорусов открыть второй фронт.

"Единственное что – в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю. А пока советовал бы всем не накручивать себя и опираться на факты. А некоторым депутатам, которые сами давно должны были сидеть за коллаборационизм, вообще лучше было бы сидеть молча", – добавил военный, намекая на нардепа Шевченко.

Ранее военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, сколько белорусских военных находится на границе с Украиной.

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