"Інша весна": Козловский под звуки сирен на фоне разрушенного дома спел песню о войне

Артист выпустил щемящий клип.

Украинский певец Виталий Козловский с начала полномасштабного вторжения России в Украину никуда не уезжал и остался в Киеве.

К слову, певец пытается показать боль каждого украинца через творчество. Артист под звуки сирен и взрывов исполнил песню "Інша весна". Строки композиции были созданы еще в далеком 1985 году. Авторы написали ее, когда увидели фотографии из Волыни 40-50-х годов. Эти строки созвучны с событиям настоящего.

"Сегодня строчки этой песни — в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта", — отметил Козловский.

Артист выпустил клип на композицию. Видео снимали на маленькую портативную камеру, фотоаппарат и телефон. Процесс съемок проходил в Киеве на фоне разрушенного дома, в который попала ракета оккупантов.

"Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых уже нет. Эта видеоработа — это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю", — отметил исполнитель.

Читайте также: