Инструмент против вражеских FPV-дронов: Минобороны разрешило использовать новое оружие

Safari HG-105M – это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином, изготовленное по технологии буллпап.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Это ружье применимо как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов с дробью – как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Safari HG-105M – это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии буллпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии буллпап позволяет сместить центр тяжести в центр оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования.

Оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес ружья не более 4 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий гигант Rheinmetall назвал свою самую успешную технику в Украине.

Зеленский показал, как украинское оружие работает против врага

Читайте также: