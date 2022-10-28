Интенсивность атак дронами уменьшилась, ПВО сбила более 300 "шахидов" — Воздушные силы

Силам противовоздушной обороны удалось сбить более 300 иранских беспилотников Shahed-136, запускаемых Россией.

Об этом на брифинге сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе был сбит на Харьковщине, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских Shahed-131", — сказал он.

По словам Игната, ранее РФ имела в наличии немало дронов, а потому активно их запускала каждый день. Впрочем, в последнее время Москва уменьшила интенсивность своих атак.

"Не известно, сколько именно этих дронов "шахидов" получила Россия, воздушным путем их перевозили или, возможно, по Каспию везли", — рассказал он и добавил, что также неизвестно, способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет РФ.

Напомним, несмотря на обстрелы Украины дронами, Тегеран поставки беспилотников оспаривает. Собственно, и Кремль тоже.

СМИ сообщают, что Израиль 21 октября нанес ракетный удар по месту, где собирали иранские беспилотники. Кроме того, в Сирии на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

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