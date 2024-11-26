Интенсивность авиационных ударов России снизилась: ВСУ отмечают влияние западных ракет

Российские войска значительно снизили использование авиации и ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБами) после того, как западные партнеры позволили Украине использовать оружие западного производства для ударов по территории России.

Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, Юрий Федоренко, в эфире телеканала Киев24.

"На текущий момент в связи с применением высокоточного оружия, разрешения на его применение, процент авиации, которую задействует противник для ударов управляемыми авиабомбами, очень существенно упал и просел. Это значит, что меньше КАБов прилетает по украинским городам, по украинским позициям. Это дает возможности более тщательно готовить позиции, обустраивать, иметь меньше огневого воздействия по нашим местам, где находится артиллерия, где находится другая техника, которая необходима нам для оборонных действий", – отметил Федоренко.

Он также отметил, что Силы обороны Украины эффективно взяли под огневой контроль склады с боеприпасами ближнего базирования, которые использовались россиянами, что влияло на их способность вести активные авиационные операции.

"Наши беспилотники дальнего радиуса действия плюс высокоточное оружие и теперь враг не может проехать и сгрузить на определенном расстоянии, с которого ему логистически удобно, снаряды. Он вынужден расконцентрировать места, делать несколько, делать в разных частях. А это усложняет логистику. Чем дольше они подвозят, тем меньшее количество выстрелов могут произвести", – прокомментировал Федоренко.

Он добавил, что высокоточное оружие в удовлетворительном количестве может существенно переломить ход боевых действий в пользу сил обороны и усилить оборонные способности Украины.

Напомним, что потери РФ в войне против Украины перевалили новую психологическую отметку. Общие боевые потери российских окупантов на утро 24 ноября составили 730 740 человек.