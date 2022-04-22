"Интенсивность боевых действий будет расти в ближайшие дни" — Подоляк о битве за Донбасс

"Интенсивность боевых действий будет расти в ближайшие дни" — Подоляк о битве за Донбасс

Войска РФ после того, как их вытеснили украинские защитники, решили попытаться одержать как минимум какую-то победу на Донбассе.

То, как на Донбассе будут развиваться события, станет ясно уже через неделю-полторы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Он выразил мнение, что в решающей битве за Донецкую и Луганскую области будут доминировать Вооруженные силы Украины, одерживая тактические и стратегические победы.

"Я в это искренне верю и даже не сомневаюсь. Меня просто всегда очень сильно беспокоит вопрос цены, которую ребята должны будут заплатить для того, чтобы доказать врагу, что он оккупант и должен уходить отсюда", – признался Подоляк.

По его словам, на восточных рубежах уже видно, что началась эскалация, и она будет усиливаться. Подоляк также отметил, что на боевые действия влияют и погодные условия. В то же время он выразил мнение, что интенсивность будет расти в ближайшие дни.

"Наверное, неделя или полторы и нам будет вполне понятно, как развиваются события", – сказал он.

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