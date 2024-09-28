Интенсивность боевых действий на Харьковском направлении существенно уменьшилась: эксперт объяснил почему

Планы врага по демилитаризации Харьковщины не воплотились в жизнь.

В последнее время в Харьковском направлении уменьшилась интенсивность боевых действий. Кроме того, спецподразделения ГУР провели операцию и выбили противника из Волчанского агрегатного завода.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Radio NV.

Эксперт напомнил, как россияне планировали создать в Харьковской области демилитаризованную зону, продвинуться в Харьков и создать угрозу купянской группировке ВСУ. Впрочем, оккупантам это не удалось.

"Проскочив в первый день 10 километров, они (армия РФ – Ред) увязли, потому что потом подтянулись наши резервы. Сформировался новый фронт длиной 80 километров, где враг подтягивал силы, мы часть резервов бросили. Когда открылось Курское направление, то часть российской группировки с этого участка была опрокинута на усиление этого направления.

Он констатировал, что отчасти благодаря этому "интенсивность боевых действий именно на харьковском направлении существенно снизилась".

Напомним, ранее военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович сообщал, что важна логистическая дорога на Харьковщине под огневым контролем РФ. оккупанты продолжают давить. В свою очередь, ВСУ периодически отбивают позиции у россиян.

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