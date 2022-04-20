Интенсивность обстрелов увеличилась, страдают жилые районы: какая ситуация в Харькове 20 апреля

В ночь на 20 апреля в Харькове российские оккупанты продолжили периодические обстрелы окраин жилого района Салтовка. Также продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Харькове и области за прошедшие сутки, 19 апреля.

Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась

"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!" – призвал глава области Олег Синегубов.

Российские войска обстреливают жилые районы Харькова

Россияне используют реактивные системы залпового огня – "Град", "Смерч", "Ураган" – с расстояния 35-40 км. Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", — сообщил Синегубов.

Россияне из "Ураганов" обстреляли Харьков: погибли 4 человека, еще 14 ранены

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, в результате чего погибли четыре человека, сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, 19 апреля 2022 около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова.

В результате обстрела погибли 4 человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Были повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.

Под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов

В Харьковской области оккупанты получили "на орехи" от защитников Украины и двинулись зализывать раны назад в Россию. ВСУ разгромили танковый полк РФ под Харьковом так, что его просто вывели за пределы Украины, сообщают в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

Из-за частых обстрелов РФ в Харькове закрыли кладбища

Из-за обстрелов российских оккупантов людей в Харькове призывают не посещать кладбища. В результате обстрелов оккупантов уже разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма, сообщили в Харьковском горсовете.

"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", обслуживающее СКП "Заповит". Из-за частых обстрелов закрыты для посещения", — говорится в сообщении.

По информации департамента, для захоронения умерших доступны все кладбища, кроме двух — "Сосны" и №17.

Как эвакуироваться из Харькова 20 апреля

”Укрзалізниця” опубликовала перечень эвакуационных рейсов из Харькова, которые запланированы на 20 апреля:

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий

21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная

22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Associated Press

Напомним, по Сети распространяется видео, как волонтер Красного Креста во время обстрела в центре Харькова спасает пострадавшую женщину, прикрывая ее своим телом. Этого Героя зовут Денис Петренко. Он волонтер Общества Красного Креста, член Отряда быстрого реагирования.

Когда начались обстрелы, по протоколу парень должен был пойти в укрытие, но он остался во дворе вместе с пострадавшей в результате артобстрелов женщиной.