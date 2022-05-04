Интенсивность обстрелов в Харьковской области уменьшилась, но не стоит терять бдительность — ОВА

За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли по Харькову два удара.
За минувшие сутки россияне нанесли по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По Харьковской области оккупанты обстреливали Русскую Лозовую, Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев, Барвинково.
В течение суток оккупанты ранили восемь человек, в Донецкой громаде один человек погиб.
"Интенсивность обстрелов уменьшилась, но чтобы минимизировать потери среди гражданских — мы должны быть дисциплинированными. Не игнорируйте сигналы тревоги, это наша с вами безопасность!", — подчеркнул он.
В области также фиксируют большое количество минирований на подходах к поселкам, частным домам, когда ВСУ освобождают территории. Людей призывают не ехать сразу на освобожденные территории, а дождаться разрешения вооруженных сил и ГСЧС.
Напомним, оккупанты проводят воздушную разведку и наступают на Довгенькое, Генштаб о ситуации на Харьковщине.
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