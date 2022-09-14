Интенсивность вражеских обстрелов в Харьковской области значительно снизилась — Генштаб

Тем временем на Донецком направлении украинские защитники отбивают атаки россиян, пытающихся продвинуться в глубь нашей территории.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и населенные пункты.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 14 сентября.

На Сиверском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.

В Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огненное влияние испытали населенные пункты Басово и Купянск.

В других направлениях россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

– в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

– в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое; на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Запорожском направлении – населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

– населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

На Донецком направлении оккупанты не оставляют попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

Только на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Ранее Генштаб сообщил точное количество вражеских ракетных ударов в течение суток.

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