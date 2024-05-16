Интенсивные бои – почти на всем фронте: Генштаб сообщил о контратаке в районе Волчанска

Украинские войска провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск на Харьковщине.

Интенсивные боевые действия в Украине 16 мая продолжаются почти по всей линии фронта. Самая большая активность российских войск фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток 16 мая на фронте произошло 58 боевых столкновений. Подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры, чтобы не допустить продвижения российских подразделений вглубь территории Украины.

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С начала суток на Харьковском направлении оккупанты устроили атаку в направлении населенного пункта Старица. Враг наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Из авиации захватчики били по населенным пунктам Вильча, Волчанск и Старица. В то же время, украинские войска провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестово.

На Лиманском направлении – два боевых столкновения в районе Новосадово.

На Северском направлении количество российских атак возросло до трех. Бои происходили у Звановки и Раздолевки.

На Краматорском направлении оккупанты устроили 10 попыток атаковать позиции украинских защитников неподалеку от Григорьевки, Клещиевки и Андреевки. Россияне нанесли авиаудар в районе Дружбы. Несмотря на давление врага, украинские бойцы продолжают уверенно сдерживать противника и при благоприятных условиях контратакуют.

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На Покровском направлении войска РФ более активны. Так, с начала суток захватчики уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины успешно отразили семь атак врага. Россияне проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайловки и Константиновки.

На Времивском направлении российская армия предприняла шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а у Старомайорского – также при поддержке авиации. Успеха у врага не было.

Приднепровское направление – захватчики пять раз атаковали вблизи Крынок, где понесли потери, данные уточняются. Россияне нанесли авиаудар в районе Херсона.

По другим направлениям обстановка осталась без особых изменений.

Напомним, ранее 16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, Силы обороны наносят врагу ощутимые потери. Но направление остается очень сложным, там происходит усиление украинских подразделений.

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