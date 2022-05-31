Интенсивные обстрелы Николаева и области продолжаются: оккупанты попали в дом с двумя детьми

Российские оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Николаев и область.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Идут интенсивные обстрелы города и области. Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали", — сообщил Ким и добавил, что украинские военные теснят врага, все идет по плану.
Глава Николаевской ОВА также отметил, что решил записать видео, потому что в российских телеграм-каналах начали распространять новость, что он якобы умер.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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