Буданов признался, за что любит свою профессию

По его словам, эта работа — дороже каких-либо денег.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил "работает не за деньги". Его держит интерес и любопытство к своей работе.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

“Можно было себе позволить даже поесть. Для меня вопрос немного выше, чем там деньги и так далее. Интерес – хотите, можем так это называть. Это любопытно. Оно дороже, чем просто там, дополнительные 100 долларов”, — подчеркнул Кирилл Буданов.

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Напомним, что в ГУР сообщили, сколько покушений на жизнь пережил Буданов.

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