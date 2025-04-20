Интересный элемент: в ОСУВ "Хортица" оценили успехи россиян на Покровском направлении

Покровск

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Армия РФ изо всех сил пытается захватить Покровск. Несмотря на безумные усилия, россияне имеют там малейшие успехи.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал майор, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Покровск остается наиболее интенсивным направлением. Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там, несмотря на то, что россияне прилагают больше сил - они имеют там наименьшие успехи", — отметил он.

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Трегубов добавляет, в районе Котлиного и к западу от него россияне даже несколько отходят назад.

"Недавно был штурм, где только мотоциклы были задействованы 90. Раньше они не были "фишкой" Покровского направления, а сейчас они устроили мотокросс с печальными для них последствиями. Все было уничтожено вместе с экипажем", — акцентировал военный.

Ранее в ISW писали о том, что на Покровском направлении россияне пытаются штурмовать по трем направлениям. Впрочем, оккупанты сталкиваются с контрударами ВСУ, атаками беспилотников и серьезными потерями техники.