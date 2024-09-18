"Интересный исторический момент": появились важные детали удара по складу в Тверской области РФ

Атака украинских беспилотников на склад боеприпасов РФ в городе Торопец принесла "землетрясение и бавовну", и это исторически.

Атака дронов на склад в Торопце Тверской области имеет важное значение. В частности, здесь наблюдается интересный исторический момент.

Об этом сообщает Defense Express.

Интересный исторический момент

По мнению авторов, в этом ударе прослеживается "определенный интересный исторический момент", поскольку "редко случался удачный момент с подрывом важного состава боеприпасов противника во время стратегически важной кампании", как это вышло со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце.

Ситуация с землетрясением

По данным издания, землетрясение, вызванное детонацией на складе в Торопце, "свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины значительно лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывов на этом складе".

"Ведь такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов", – говорится в статье.

В частности, как добавляют журналисты, заявленные 30 тысяч тонн различных боеприпасов на взорванном 107-м арсенале Минобороны РФ – это 30 килотонн (килотонна в тротиловом эквиваленте – это как раз мера, которой меряют мощность ядерных боезарядов – ред).

Чем этот склад важен для группировки РФ на Курщине

К тому же этот подорванный склад был важен для питания российской группировки, противодействующей Силам обороны Украины в Курской области.

"Поэтому результат от этой атаки следует искать именно в таком ракурсе – то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операциям ВСУ в Курской области", – отмечают в статье.

Также журналисты указывают и на логистическую составляющую – снаряды с этого склада доставлялись оккупантам по маршруту, часть которого пролегает через Беларусь.

Напомним, в ночь на 18 сентября Силы обороны Украины десятками дронов атаковали склад в Торопце Тверской области. Он расположен в 500 км от границы с Украиной. В ЦПД СНБО рассказали, что на складе в Торопце оккупанты хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

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