Интернациональный легион активно пополняет ряды обороны Украины: поляки уже отметились уничтожением колонны

Защищать украинскую демократию против Путинской тирании изъявили желание сотни добровольцев из многих уголков мира.

Интернациональный легион активно пополняет ряды обороны Украины. Воевать против российского агрессора едут сотни добровольцев со всех уголков мира. Всем желающим максимально упростили правила пересечения украинской границы. Добровольцы прибывают не с пустыми руками, а с новейшими противотанковыми комплексами, способными мгновенно уничтожать российские колонны танков.

Об этом говорится в ТСН.

Почти ни одного уцелевшего дома — так сейчас выглядит поселок в окрестностях столицы. Обломки от снарядов трещат постройки и деревья, в то время как бойцы окапываются под звуки артиллерийской канонады. Не сдавать ни клочка своей земли российским оккупантам нашим защитникам помогают ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы «NLAW», способные поражать цель на расстоянии до километра.

«Мы дома, мы защищаем свой дом, свой дом, своих детей, родителей, нам некуда бежать», – говорит военнослужащий Дмитрий.

Бок о бок с украинскими военными защищают наши рубежи на Киевщине британцы. Их страна предоставила нашим военным две тысячи таких переносных ракет, эффективно выжигающих российские броненосцы.

Война в Украине: первые иностранные добровольцы уже на позициях в окрестностях Киева

«Я здесь, чтобы бороться за демократию, потому что один больной человек не может решать за целую страну, может ли быть у нее демократия», – говорит доброволец.

Защищать украинскую демократию против Путинской тирании изъявили желание сотни добровольцев из многих уголков мира. Интернациональный легион пополняет ряды терробороны страны. Неделю тому назад им упростили правила въезда на границе. После подписания контракта легионеры официально вправе воевать против российского агрессора.

Среди добровольцев уже отличились соседи из Польши. Они разбили российскую колонну на подступах к одному из населенных пунктов.

Пополнить ряды добровольцев изъявили желание и сознательные белорусские защитники и охотники, не поддерживающие режим диктатора Лукашенко.