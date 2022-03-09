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Интернет в бомбоубежище: заработал сайт для заявок на подключение сети в укрытиях Киева

Киевляне могут оставлять заявки на подключение к сети Интернет.

В столице запустили платформу для подключения интернета в укрытиях Киева – https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

Жители Киева могут оставлять заявки на подключение Интернет в их укрытии.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич.

"Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет оставляйте заявку, мы свяжемся с вами и сообщим о выезде монтажника", — говорится в сообщении.

Оленич также призвал провайдеров присоединяться к проекту.