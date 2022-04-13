Интернет-войска Украины: как стать частью многотысячного диджитал-войска

Интернет-войска доносят миру правду о войне России против Украины.

Полтора месяца украинская армия героически защищает Украину от российских оккупационных войск как на военном фронте, так и на информационном.

28 февраля Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством культуры и информационной политики запустили инициативу интернет-войска Украины (ИВУ).

Что такое ИВУ?

Украинские интернет-войска – это тысячи волонтеров, которые вооружившись гаджетами и интернетом, через социальные сети рассказывают миру правдивую информацию о российских зверствах в Украине.

Это вполне реальные сотни тысяч людей, скрывавшихся от российских бомб в подвалах, переживших реальные эмоции и потрясения от ужасных преступлений россии и видевших эти преступления своими глазами.

Структура интернет-войск состоит из ряда штабов: штаба дизайнеров, штаба копирайтеров, помощников, и каждый из них укомплектован дополнительно волонтерами соответствующего профиля. Пока невозможно точно назвать точное количество интернет-армии, ведь каждый украинец, хоть раз в своих соцсетях рассказал о действиях российских извергов в Украине, фактически является частью этой армии.

За что борется ИВУ?

Через живые, эмоциональные посылы, интернет-войска помогают доносить мировому сообществу правдивые сообщения. Благодаря интернет-войскам ищутся любые способы достучаться до зарубежных политиков, руководителей компаний и учреждений.

На сегодняшний день более 250 тысяч пользователей социальных сетей (телеграмм, инстаграмм, фейсбук и вайбер) уже объединены на платформах инициативы. Участники проекта успели выполнить более 100 заданий.

Среди первоочередных задач ИРУ являются:

Полная экономическая блокада врага – санкции, нефтяное и газовое эмбарго, вывод международных бизнесов из России.

Привлечение мирового сообщества к защите Украины – предоставление ПВО, тяжелого вооружения, закрытие неба;

Популяризация информации в мире о последствиях войны и действиях страны агрессора, привлечении мирового сообщества к объединению против России, чтобы война не распространилась на другие страны.

Как выбираются задачи для ИВУ?

Все зависит от повестки дня и от стоящих перед государством вызовов. Если какая-то компания хочет продолжать получать деньги на российском рынке, финансируя фактически войну против Украины, ИВУ ищут любые способы достучаться до зарубежных политиков, руководителей этих и других компаний и учреждений, чтобы те продемонстрировали свою позицию по поводу недопустимости работы с РФ. И это выходит.

За полтора месяца из России вышел почти весь международный бизнес, на агрессора наложены самые большие в истории санкции, все больше культурных институтов прекращают сотрудничать с оккупантами. Ситуация меняется. Это системная работа, над которой работает вся страна. И интернет-войска к ней приобщаются. Все работают слаженно и каждый делает максимум. Все украинцы объединены ради победы. И это самый большой двигатель и мотиватор.

Кто координирует ИВУ?

Координацией работы интернет-войска занимается Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство цифровой трансформации Украины

Интернет-армия – это не наемные работники. Это тысячи украинских и иностранных граждан, которые на волонтерских началах сами по себе ежедневно делают все возможное, приближая неотвратимую победу Украины в войне против российских оккупантов. Именно они играют ключевую роль в системе ИРУ, роль государства – только направить его в необходимом направлении.

Как присоединиться к ИВУ?

Вступайте в каналы, куда каждый день посылаются новые задачи:

Facebook: https://www.facebook.com/ukrainian.internet.army/

Instagram: https://instagram.com/ukrainian.internet.army

Telegram: https://t.me/ivukr

Viber: https://vb.me/ivukr

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