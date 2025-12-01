Интерпайп Пинчука изменил принцип патроната своих мобилизованных сотрудников

Реклама

Один из основных принципов работы патронатной службы Интерпайп – адресность. В компании работают с запросами каждого мобилизованного отдельно, не создают унифицированные пакеты помощи, а обеспечивают военных именно тем, что необходимо и привлекают для этого все возможности крупного бизнеса, – рассказывает об опыте Интерпайп NV.

Координаторы находят нужды, которые не могут закрыть волонтеры или сами военные.

«В начале войны было очень сложно найти нужное, потому что не было ни товаров, ни вещей военного назначения в достаточном количестве и качестве. Сейчас рынок наполнен, но возникли другие потребности. Если в первый год было проблематично найти нормальные плиты для бронежилетов, то сейчас в большинстве случаев эту потребность могут закрыть воинские части, наши подопечные если и просят, то керамические облегченные. В настоящее время в дефиците запчасти для дронов, аккумуляторы для БПЛА или детекторы дронов. Война стала более технологичной, и запросы меняются», – рассказывает директор по коммуникациям и куратор корпоративной патронатной службы Интерпайп Людмила Новак.

Работа Патронатной службы Интерпайпа не ограничивается передачей техники или амуниции мобилизованным сотрудникам. Это выстроенная логистика, закупки, внутренний контроль и контакт с каждым военным.

«Все что было нужно – мне все присылали. У нас, в Интерпайпе, это работает просто: есть запрос – компания смотрит, что может сделать и делает. К примеру, нам дали пикап Mitsubishi L200. Это важно, потому что на войне машина – это не комфорт, это мобильность и выживание. Нам послали дроны, зарядные станции, генераторы. Одежда: и летняя, и зимняя. Все, что нужно, чтобы выполнять задачи. Не раз слышал от ребят, что они тоже хотели бы иметь такую связь со своим предприятием», – рассказывает бывший нагревательный металл, а с началом полномасштабного вторжения военнослужащий Федор Пелих.

В настоящее время в Интерпайпе более 1100 мобилизованных работников. Также патронатная служба Интерпайп помогает ветеранам, семьям погибших, пропавших без вести и пленных. Компания не планирует останавливать помощь.