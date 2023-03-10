"Интервал между ударами растет": британская разведка о российской ракетной атаке по Украине

Вчерашняя атака была одной из самых мощных с декабря.

Интервалы между ракетными атаками России по Украине растут из-за необходимости РФ накапливать ракеты, прежде чем она сможет нанести достаточно мощный удар.

Об этом отмечают аналитики управления разведки Министерства обороны Великобритании.

"9 марта 2023 года Россия выпустила волну, по меньшей мере , из 80 ракет для удара по объектам критической инфраструктуры Украины. Во время этой атаки Россия одновременно развернула крылатые ракеты, ракеты противовоздушной обороны, иранские беспилотные летательные аппараты и чрезвычайно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования время атаки. Это была первая большая волна ракетных ударов после 16 февраля и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года", — пишут разведчики.

В то же время они указывают, что интервал между волнами ударов растет, потому что России сейчас нужно накапливать критическую массу вновь производимых ракет непосредственно из промышленности, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы достоверно преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты массированно обстреляли Украину. Впервые россияне применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. ПВО сбила 34 крылатых ракеты и 4 из 8 дронов. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

В ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками из-за массированного ракетного удара России по инфраструктуре Украины.

В ГУР говорят, что своих целей 9 марта оккупанты не достигли, а интенсивность ударов будет снижаться.

Зеленский за 9 марта: Мы уже показали, на что способна Украина

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