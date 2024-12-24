Интервью с коллаборнатом: украинец, шпионивший в пользу России, рассказал о своей мотивации

Мужчина признался, что делал это не ради денег, а потому, что верил в концепцию "русского мира".

В Запорожье мужчина на фамилию Колесников получил пожизненный срок заключения за государственную измену. Он согласился работать на Россию, передавая данные об украинских военных объектах и передвижении ВСУ.

Его история стала частью более 3200 дел о государственной измене, открытых после начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Reuters.

Колесников, 52-летний бывший госслужащий, рассказал, что вырос в советской Украине, а его отец был разведчиком СССР, работавшим на Кубе под прикрытием переводчика. Кроме того, его двоюродный брат работает в ФСБ России. Эти связи сделали его "идеальным кандидатом" для российской разведки.

"Я сделал это не ради денег, а потому, что верил в концепцию "Русского мира"", — сказал Колесников. Однако он признался, что сожалеет о своей роли в причинении гибели мирных жителей и о том, что война затянулась, а ожидания скорой "победы" России не оправдались.

По его словам, он собирал информацию о военных объектах, сообщал о последствиях ракетных ударов, а также предоставлял данные о передвижении украинских войск в Запорожье. Однако его деятельность быстро разоблачили, и в апреле СБУ арестовала его по обвинению в государственной измене. Его жена после ареста ушла от него, забрав ребенка.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Кремль годами тайно вербовал агентов в Украине.

"Наш системный подход дает результаты. Мы очистили многие сферы жизни от вражеских агентов и продолжаем это делать", — заявил Малюк.

Украинская разведка также активно действует против России. На прошлой неделе, по данным СБУ, в Москве был организован взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. Это стало частью серии целенаправленных ударов по высокопоставленным фигурам в России.

В Запорожье сотрудник СБУ с позывным "Фанат" рассказал Reuters, как контрразведка разоблачила разные категории граждан, склонных к вербовке россиянами. Среди них люди с пророссийскими взглядами, родственники пленных военных, а также те, чьи близкие проживают на оккупированных территориях. К первой категории, по словам "Фаната", принадлежал и Колесников.

Колесников был признан виновным в предоставлении координат и разведывательной информации о военных объектах для России. В сентябре 2022 года, по данным следствия, он передал российским кураторам информацию о встрече украинских чиновников в отеле Sunrise в Запорожье. На следующий день здание было атаковано российской ракетой. Хотя встреча не состоялась, в результате удара погиб мирный житель, еще пять человек были ранены.

СБУ вышла на Колесникова после того, как его автомобиль был замечен на месте одного из российских ударов в марте 2022 года. Агенты установили в машине подозреваемого охраняемые устройства, которые помогли зафиксировать его контакты с Виталием Кусакиным, еще одним завербованным шпионом. Оба были арестованы в мае 2023 года.

На закрытом судебном заседании Колесников признал себя "отчасти" виновным, утверждая, что не знал о связи своего двоюродного брата с ФСБ. Суд отверг эти заявления, признав его виновным в "сознательной помощи иностранному государству". Колесникова приговорили к пожизненному заключению, а Кусакин получил 15 лет лишения свободы.