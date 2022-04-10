Инвалиды детства и сотрудники "стратегических предприятий": РФ усиливает мобилизацию в ОРДЛО

В частности, в ЛНР повестки вручают сотрудникам автоинспекций.

Российская Федерация мобилизует из ОРДЛО лиц, не подлежащих призыву, инвалиды детства и сотрудники "стратегических предприятий".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

По его словам, речь идет о сотрудниках "стратегических предприятий", которым раньше гарантировали "бронь". В частности. это сотрудники, обслуживающие районные электрические сети.

"На Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы повысить эффективность мобилизации, сотрудникам автоинспекций так называемой ЛНР разрешили выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. Так, на трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, останавливающих транспорт на дороге и выписывающих повестки мужчинам, находящимся в автомобилях.

Кроме того, сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят обходы в квартирах в поисках мужчин призывного возраста, которым от 18 до 65 лет.

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". что он работает на "стратегически важном предприятии", — подчеркнули в ГУР.

Как сообщалось, из- за больших потерь на войне, Россия начала искать "добровольцев" в Приднестровье – британская разведка. Так, российские оккупанты начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года. Отметим, что с начала полномасштабной войны русские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.

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