Инвестиция в безопасный XXI век: Резников поблагодарил США за новую партию оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина за предоставленную новую партию вооружения.

Заявление украинского министра появилось в его Twitter.

Резников подчеркнул, что пакет помощи от США — это инвестиция в безопасный XXI век.

"Новый пакет помощи США в сфере безопасности стоимостью 400 миллионов долларов является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки жизней украинцев. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков", — подчеркнул министр обороны Украины.

Как сообщалось, накануне Резников анонсировал предоставление червого пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Впоследствии Пентагон официально об этом сообщил. Пакет, в частности, будет состоять из 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

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