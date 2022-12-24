"Иран демонстративно унижает институт "международных санкций": Подоляк об увеличении поставок оружия в РФ

По его словам, необходимо перейти к более разрушительным инструментам.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Иран демонстративно унижает институт "международных санкций" тем, что планирует увеличить объемы поставок оружия в агрессорку России.

Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

По его словам, необходимо отказаться от концепции "неработающие санкции" и "недействующие резолюции ООН". Подоляк отметил, что следует перейти к конкретным действиям.

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производств и аресты поставщиков", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия закупила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136, которые получает траншами. Баллистические ракеты Тегеран пока не спешит передавать РФ.

На днях глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Иран намерен расширить поставки передового оружия РФ.

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