Иран и КНДР рассматривают возможность поставок оружия России – США в ООН

Иран и КНДР уже поставляли оружие России и думают сделать это снова

Северная Корея и Иран, которые уже предоставили России оружие для войны против Украины, продолжают рассматривать возможность новых поставок, несмотря на запрет Совета безопасности ООН.

Об этом заявила постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она заявила, что в Украине люди гибнут и страдают из-за того, что Иран помогает России оружием. В Тегеране также размышляют над тем, чтобы предоставить России баллистические ракеты. Томас-Гринфилд призвала руководство Ирана не делать этого.

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Представитель США напомнила, что КНДР публично отвергает обвинения в поставках оружия России, однако эта страна предоставила оружие ППК "Вагнера", что является прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ПИК", — добавила представительница США.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она готова прекратить военную агрессию против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Польское правительство приняло решение о поставках Украине нового вида оружия и уже в январе об этом появятся новости.

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