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Иран и Северная Корея могут подтолкнуть Запад к действиям: политолог рассказал детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Иран и Северная Корея могут подтолкнуть Запад к действиям: политолог рассказал детали

Фото: Associated Press

Иран и Северная Корея, которые помогают России в войне против Украины, могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам. Это повлияло бы на их дальнейшее сотрудничество с оккупантами.

Страны, которые помогают России в войне, могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам, которые повлияют на дальнейшие действия оккупантов. Речь идет об Иране и Северной Корее.

Об этом 24 канала рассказал политолог Валентин Гладких.

Иран и Северная корея могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам. Политолог считает, что КНДР и Иран помогают России и тем самым дают сигнал Западу, мол, что если не будут налажены связи между этими странами, они найдут альтернативу в виде России.

“Но дело в том, что ни КНДР, ни России не могут быть альтернативными для России. Ибо где КНДР, где Иран, а где весь мир? Несоразмерные вещи. Также Россия не может быть альтернативой для этих обеих стран. Это блеф. И все прекрасно понимают”, — подчеркнул Валентин Гладких.

Напомним, что на оккупированном Запорожье "мобики" повоевали с коровами и ранили российского сержанта.

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Дата публикации
Просмотры
552
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