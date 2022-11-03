Иран и Северная Корея могут подтолкнуть Запад к действиям: политолог рассказал детали

Иран и Северная Корея, которые помогают России в войне против Украины, могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам. Это повлияло бы на их дальнейшее сотрудничество с оккупантами.

Страны, которые помогают России в войне, могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам, которые повлияют на дальнейшие действия оккупантов. Речь идет об Иране и Северной Корее.

Об этом 24 канала рассказал политолог Валентин Гладких.

Иран и Северная корея могут подтолкнуть Запад к определенным уступкам. Политолог считает, что КНДР и Иран помогают России и тем самым дают сигнал Западу, мол, что если не будут налажены связи между этими странами, они найдут альтернативу в виде России.

“Но дело в том, что ни КНДР, ни России не могут быть альтернативными для России. Ибо где КНДР, где Иран, а где весь мир? Несоразмерные вещи. Также Россия не может быть альтернативой для этих обеих стран. Это блеф. И все прекрасно понимают”, — подчеркнул Валентин Гладких.

Напомним, что на оккупированном Запорожье "мобики" повоевали с коровами и ранили российского сержанта.

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