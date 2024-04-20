Иран начал передавать РФ новый вид боеприпасов для САУ – эксперт (фото)

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Иран уже поставляет оккупационной армии России 203-мм снаряды к самоходной артиллерийской установке (САУ).

Об этом он написал в Telegram.

Коваленко отметил, что российская пропаганда даже пыталась разогнать фейк, что "трофейные снаряды", оккупанты захватили в ВСУ. Но это не так.

Как объясняет эксперт, снаряды к САУ М110 идентичны и совместимы со снарядами 2С7 "Пион" (Малка) и в свое время они поставлялись в Иран. Теперь из Ирана они отправились в Россию.

Иран поставляет оккупантам 203-мм снаряды к САУ / Фото: Александр Коваленко

Александр Коваленко отметил, что поставки из Ирана такого калибра фиксируются впервые.

По сути, верифицированы поставляемые из Ирана калибры:

152-мм для ствольной артиллерии;

130-мм для ствольной артиллерии;

125-мм танковый выстрел;

122-мм для ствольной артиллерии;

122-мм для реактивной артиллерии;

120-мм для миномётов.

"Данные поставки говорят и о нехватке калибра 203-мм в российских войсках. В частности, до конца марта 2024, в россии намерены были возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ “Пион” ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях “Завод “Пластмасс”. Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались. Похоже, пока производство не запустится "на полную", Иран будет частично решать вопрос дефицита 203-мм у России", — резюмировал Коваленко.

Напомним, эксперт рассказал, могут ли россияне начать наступление на Харьков.

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