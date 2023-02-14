Иран непосредственно участвует в ударах РФ по Украине: в ISW указали на факты

РФ продолжает использовать свои отношения с Ираном для предоставления военной поддержки войне в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты напомнили, что Главное управление военной разведки Украины (ГУР) перехватило аудиозапись о том, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели. Как утверждает ГУР, они общались "диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарсе".

ISW не может идентифицировать диалект в аудиоперехвате с высокой достоверностью, но тот факт, что лица в аудиозаписи оператор Shahed, указывает на то, что они могут быть операторами из Иранского Курдистана, которые, вероятно, связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Аналитики также считают, что сотрудники КСИР, вероятно, поддерживают использование Россией беспилотников Shahed , выступая в качестве операторов и инструкторов.

В ISW также напомнили, что Иран контрабандой переправил в Россию по меньшей мере 18 беспилотников дальнего радиуса действия, используя лодки и иранские государственные самолеты.

"По данным The Guardian, эти поставки включают 12 беспилотников "Шахед"-121 и 129, которые имеют возможности нанесения ударов по земле и предназначены для доставки полезной нагрузки к цели и возвращению на базу, в отличие от "Шахеда"-131 и 136, какие российские войска все еще широко использовали в Украине", — говорится в сообщении.

Как отмечается, связанные с КСИР грузовые самолеты Ил-76 регулярно летают в Россию. Поэтому в ISW предполагают, что Тегеран постоянно предоставляет Москве разные материалы.

"Эти все данные свидетельствуют о том, что Россия продолжает полагаться на Иран по военной и технологической поддержке в Украине и что определенный иранский персонал, вероятно, находится в Украине, напрямую поддерживая российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру", — констатировали в ISW.

Напомним, по данным CNN, Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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