Иран отрицает использование Россией дронов-камикадзе Shahed: эксперт объяснил почему

Армия Российской Федерации применяет иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 в войне на Украине, но Тегеран отрицает это.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что такой позиции Ирана несколько причин. Эсперт назвал иранских официальных лиц "лживыми существами".

Такое мнение он высказал в эфире Радио НВ.

"Мне кажется, они опасаются, что участие в войне против Украины из-за продажи беспилотников может повлиять на переговоры между американцами и иранцами по ядерному соглашению", — говорит Семиволос.

Кроме того, позиция Тегерана мотивирована рисками ухудшения отношений с Европой, позиция которой была "прохладной" после того, как экспрезидент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана и вышел из ядерного соглашения.

"Европа была не готова и не спешила налагать санкции на Иран. А сейчас продажи этих беспилотников могут создать негативный фон для сотрудничества между Ираном и европейскими странами. Возможно, это тоже аргумент", — добавил эксперт.

По словам Семиволоса, в ближайшее время ждать реакции на действия Ирана от международного сообщества не стоит. Ведь Украина заинтересована в получении оружия для противостояния этим беспилотникам, а политические вопросы с Ираном будет решать позже.

Как сообщалось, в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 могут преодолевать расстояние до 1 тысячи километров, благодаря чему российские оккупанты могут использовать их по разным направлениям.

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