Иран передает России дроны-камикадзе и занимается политической игрой — Жданов

Иран играет в политические игры, когда передает России дроны и ракеты, а в публичной плоскости открещивается от помощи РФ.
Иран передает России дроны-камикадзе и хочет поставить ракеты, которыми РФ будет бомбить Украину. В то же время публично лидеры страны заявляют, что не помогают РФ в войне — это политическая игра.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.
Украинская разведка недавно сообщила, что в РФ уже 1700 иракских беспилотников. Но стране-агрессору нужны еще. В частности, речь идет о дронах, которые своей конструкцией похожи на турецкие "Байрактары".
“Появилась информация, что Иран может передать России дроны Arash-2 – если условно, то это старший брат Shahed-136, больший по размеру и с большей дальностью. Практически – это крылатая ракета и, по некоторым данным, вероятно, такой дрон может атаковать системы ПВО”, — рассказал Олег Жданов.
Напомним, что на Херсонском направлении ВСУ сбили вертолет и штурмовик россиян.
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