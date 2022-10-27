Иран передает России дроны-камикадзе и занимается политической игрой — Жданов

Иран играет в политические игры, когда передает России дроны и ракеты, а в публичной плоскости открещивается от помощи РФ.

Иран передает России дроны-камикадзе и хочет поставить ракеты, которыми РФ будет бомбить Украину. В то же время публично лидеры страны заявляют, что не помогают РФ в войне — это политическая игра.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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Украинская разведка недавно сообщила, что в РФ уже 1700 иракских беспилотников. Но стране-агрессору нужны еще. В частности, речь идет о дронах, которые своей конструкцией похожи на турецкие "Байрактары".

“Появилась информация, что Иран может передать России дроны Arash-2 – если условно, то это старший брат Shahed-136, больший по размеру и с большей дальностью. Практически – это крылатая ракета и, по некоторым данным, вероятно, такой дрон может атаковать системы ПВО”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что на Херсонском направлении ВСУ сбили вертолет и штурмовик россиян.

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