Иран передал России более 200 баллистических ракет: какие области Украины под угрозой ударов

Эксперт Александр Коваленко отметил, что у иранских ракет лучшее качество, чем те, которые Россия получила от Северной Кореи, и могут иметь более высокую точность.

Иран уже мог предоставить России более двухсот своих баллистических ракет, отмечают ведущие СМИ. Это может стать дополнительной нагрузкой для украинского ПВО.

Доподлинно неизвестно, какие ракеты передал России Иран. Именно от номенклатуры зависит, какие территории могут страдать от новых ударов. Детальнее об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии "24 Каналу".

Какие области под угрозой иранских ракет

Ряд западных СМИ сообщил, что Иран передал России партию баллистических ракет. Еще в начале августа Reuters писал о том, что Москва может получить сотни баллистических ракет Fath-360. Количество, которое называло издание, совпадает с тем, которое распространяется уже в сентябре.

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Поговаривают, что в Россию поставят более 200 ракет. В то же время следует понимать, что эта информация официально не подтверждена. Доподлинно неизвестно, получил ли Кремль новое оружие для обстрелов Украины.

"Fath-360 по своему функционалу похожи на 5В55 к ЗРК С-300. То есть те ракеты, которые россияне с 2022 года используют не для сбития воздушных целей, а для нанесения ударов по поверхности. Но Fath-350 не является противовоздушной, а ракетой класса "поверхность-поверхность". Поэтому эти ракеты будут использовать для террористических ударов по пограничной полосе – Сумская, Харьковская область, а также по линии боеприкосновения, в частности, Славянскую, Краматорскую и т.д.", – объяснил Александр Коваленко.

Россияне стали применять ракеты для противовоздушной обороны, столкнувшись с дефицитом баллистических ракет. В частности, часто С-300 выпускали по Харькову. В то же время Россия получила баллистические ракеты KN-23 от Северной Кореи. По характеристикам они отвечают российской "Искандер-М", хотя по качеству были гораздо хуже.

"Изделия иранского ВПК, с которыми мы уже столкнулись за последнее время, имеют гораздо лучшее качество, чем у КНДР. Поэтому можно сказать, что у иранских ракет будет высокая точность. С другой стороны, когда это оружие используют для террора – точность и не нужна. Ее направляют в направлении большого города и совершается новый акт террора", – подчеркнул военный обозреватель.

Коваленко также уточнил, что заказ баллистических ракет у Ирана, вероятно, означает, что в России несколько недостает ракет 5В55 для покрытия всех своих потребностей: то есть как для террора Украины, так и для противовоздушных целей.

Россия может получить более мощные ракеты

Следует также понимать, что пока неизвестно, передали ли России баллистические ракеты и какие именно. Хотя в СМИ говорится о Fath-360, это могут быть и другие ракеты.

"Если это, например, ракеты Zolfaghar, то разговор будет совсем другим. Это гораздо более мощное оружие с дальностью полета 600 километров и боевой частью в более чем пол тонны. Это сложная для перехвата ракета, потому что она не просто баллистическая. Боевая часть ракеты сразу отделяется". от разгонного блока и в этот момент ее труднее остановить", – отметил Коваленко.

Иранские баллистические ракеты / Фото: sprotyv.info

Дело в том, что противовоздушная оборона может попасть не в боевую часть ракеты, а в разгонный блок. Интересно, что такой технологии нет даже у российских баллистических ракет типа "Искандер".

"Когда мы говорим о пограничном терроре такой же номенклатурой как С-300, и когда мы говорим о поставках баллистической ракеты, которая мощнее "Искандера" – это очень разные вещи. Все зависит от того, что Россия получит, и, акцентирую, если получит", – подчеркнул военный обозреватель.

Если в Россию все же прибудут ракеты Fath-360, их, вероятно, могут сбивать средства ПВО, находящиеся на вооружении у Украины. Однако пока этот вопрос имеет только теоретический ответ. На практике неизвестно, как современные или постсоветские системы ПВО на небольших расстояниях смогут справиться с иранской баллистикой.

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Новая угроза! Иран передал России баллистические ракеты!

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