Иран передал России новую партию дронов: Зеленский озвучил их количество

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности террористы получили 250 Shahed-136.

Об этом украинский лидер сказал во время своего выступления на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

Зеленский сообщил, что в ночь на 19 декабря Россия запустила по Украине 34 иранских дрона.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом. Российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов прежде всего по нашей энергетике – и вы знаете все детали об этом", – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что из-за российской атаки 16 декабря 20 миллионов украинцев остались без электричества.

Иранские дроны в войне против Украины

Российские террористы с сентября 2022 года используют для ударов по гражданской инфраструктуре иранские дроны. Сначала Иран упорно отрицал, что он передавал РФ эти беспилотники, однако впоследствии признал, что это произошло, однако, мол, еще до полномасштабного вторжения на территорию Украины. Эту информацию опровергли в США.

19 ноября армия России в очередной раз атаковала Украину иранскими беспилотниками. В Киевской области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В течение недели Киевская область отразила уже третью атаку России.

Также в южных регионах ВСУ сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

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